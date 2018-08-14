Под Астраханью на площади 500 квадратных метров горят промышленные отходы

ВОЛГОГРАД, 14 авг — РИА Новости. Мусор, пластик и промышленная ветошь горят на территории заброшенного завода на станции Трусово в Астраханской области на площади в 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 15.02 (по местному времени, 14.02 мск) поступило сообщение о загорании мусора, промышленной ветоши и пластиковой тары на ст. Трусово на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС.

Как отмечает ведомство, на месте пожара работает 12 единиц техники и 43 человека. Пострадавших нет, возгорание возникло вдали от жилых домов — на территории заброшенного завода, расположенного в Трусово.