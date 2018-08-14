В Калужской области выясняют, как автобус опрокинулся в кювет

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Калужская полиция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет, и девять человек получили травмы, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что утром во вторник в Ферзиковском районе у Авчурино столкнулись автобус и легковушка. По предварительным данным, в больницу направлены девять человек, в том числе один ребенок.

Собеседник агентства уточнил, что сообщение о ДТП поступило в 08.55 мск, столкновения транспортных средств не было.

"По предварительной информации, микроавтобус, следовавший из Калуги в село Авчурино, допустил съезд на обочину дороги. В результате чего произошло его опрокидывание в кювет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, МЧС и медицинские работники, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сказал представитель ведомства.

По его словам, автобус осмотрят технические специалисты, чтобы выяснить, был ли он исправен. Также будет проверяться, в каком состоянии вышел на маршрут водитель.

"Предварительно, травмы различной степени тяжести получили девять человек, в их числе 14-летний подросток. Но эта информация еще уточняется", — отметил собеседник.