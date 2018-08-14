Суд по взысканию имущества "жены" Цапка отложен до 4 сентября

КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости. Заседание по обращению взыскания на имущество Анжелы-Марии Цапок пострадавшими от рук кущёвской банды в Октябрьском районном суде Краснодара отложено до 4 сентября, сообщил РИА Новости сотрудник отдела особых исполнительных производств УФССП по Краснодарскому краю Алексей Пащенко.

Заседание было запланировано на 10.00 мск 14 августа.

"УФССП ходатайствовало об отложении рассмотрения заявления потерпевших об обращении взыскания долга Сергея Цапка за счёт средств Анжелы-Марии Цапок в связи с тем, что мы ещё не успели реализовать земельные паи, принадлежащие Сергею Цапку. Когда паи будут реализованы, мы уточним сумму требований к Анжеле-Марии Цапок. Сегодня суд отложил слушания до 4 сентября", — сообщил Пащенко.

Ранее сообщалось, что судом в 2015 году в пользу семи потерпевших по уголовному делу принято решение о взыскании 250 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: 150 миллионов рублей за счёт имущества главаря банды Сергея Цапка и 100 миллионов рублей за счёт других участников банды. Фактически на настоящий момент приставами взыскано более 119 миллионов рублей за счёт средств матери главаря банды Надежды Цапок. Хотя она и не являлась должником по судебному акту, приставы смогли доказать, что деньги на её счетах фактически принадлежали Сергею Цапку.

В настоящее время Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает заявление пристава о взыскании оставшегося 31 миллиона рублей в счёт долга Сергея Цапка в пользу потерпевших со счетов Анжелы-Марии Цапок, как ранее считалось, его супруги.

Однако, как ранее сообщил РИА Новости Алексей Пащенко, ведущий это дело, во время заседания 5 июля представитель Анжелы-Марии Цапок заявил, что взыскивать с неё эти средства нельзя, так как она не состояла в официальном браке с Сергеем Цапком. Это может осложнить взыскание 31 миллиона. По словам пристава, службе теперь предстоит доказывать факт наличия брака. Остаётся пока открытым и вопрос, каким образом Анжела-Мария приобрела фамилию Цапок.

Также сообщалось о снятии Октябрьским районным судом Краснодара ареста с 5,5 миллиона долларов, лежащих на банковских счётах Анжелы-Марии Цапок в ходе рассмотрения 5 июля заявления ФССП о взыскании с неё оставшегося 31 миллиона рублей.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.