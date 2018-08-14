Террористы не оставляют попыток совершать громкие теракты в РФ, заявил НАК

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Над Россией по-прежнему висит угроза терроризма, попытки громких терактов не прекращаются, констатирует Национальный антитеррористический комитет.

Такой вывод озвучен по итогом заседания, прошедшего под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

"Террористы не оставляют намерений дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране путем совершения резонансных преступлений террористической направленности", — сообщает НАК, имея в виду, в частности, ситуацию в Северо-Западном федеральном округе.

"Международные террористические организации, используя миграционные потоки и возможности интернета, пытаются создавать свои ячейки на территории страны", — отмечается в релизе.

Бортников поручил главам региональных антитеррористических комиссий принять дополнительные меры для борьбы с террористами. Другие детали не уточняются.