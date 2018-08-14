В Саратове задержали мужчину, избившего подростка

САМАРА, 14 авг — РИА Новости. ГУМВД России по Саратовской области проводит проверку по факту избиения 15-летнего подростка в Саратове, один из злоумышленников задержан, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как двое мужчин ногами избивают подростка, который находился на прогулке вместе со своими сверстниками. По словам очевидцев, конфликт начался якобы из-за длинной челки парня. После того, как подросток потерял сознание, мужчины облили его пивом и попытались сбежать.

По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 13 августа в районе дома №7а по улице Лисина в Саратове. Учащийся девятого класса был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

"Сотрудниками полиции задержан безработный гражданин 1994 года рождения, проводится проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный ранее был судим за кражу.