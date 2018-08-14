Следствие завело второе дело о поджоге церкви в Карелии, сообщил источник

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 авг — РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело о поджоге Успенской церкви в Карелии, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Управление МЧС по Карелии ранее сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь. Газета "Комсомольская правда" со ссылкой на местных жителей писала, что задержанный подросток якобы причисляет себя к сатанистам и поджег церковь намеренно.

"Дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога"), — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Подробности уголовных дел по-прежнему официально не раскрываются. Следственный комитет данную информацию пока не комментирует.

Ранее сообщалось также, что подросток помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии на 30 суток. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.