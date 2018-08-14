В Москве задержали водителя, не оплатившего более 200 штрафов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники столичной автоинспекции задержали водителя, который не оплатил более 200 штрафов за превышение скорости, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники столичной госавтоинспекции задержали правонарушителя, находившегося в розыске за уклонение от исполнения административного наказания. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель "Хендэ Солдярис" более 200 раз нарушил скоростной режим… Ни один из выставленных штрафов он не уплатил", — сообщила пресс служба.

Отмечается, что общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей. Водитель был объявлен в розыск шестого августа 2018 года за совершение нарушения по статье КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", десятого августа мужчину задержали сотрудники полиции.

В пресс-службе уточнили, что по факту каждой неоплаты штрафа были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок". Уточняется, что максимальное наказание за данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

"Задержанный автомобиль помещен на специализированную автостоянку", — отметили в пресс-службе.