Прокуратура назвала причину крушения самолета Cirrus под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета Cirrus, потерпевшего крушение в Новосибирской области 25 июля, не имел разрешения на вылет в сложных условиях тумана и, вероятнее всего, врезался в землю, потеряв ориентацию в пространстве, сообщил журналистам во вторник Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет "Cirrus", вылетевший из аэропорта Северный 25 июля в Новосибирске, пропал по пути в Томск. К поискам борта присоединился вертолет Ми-8. Позднее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что спасатели нашли самолет, пилот погиб. После этого следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Пилот этого самолета, он же его владелец, нарушил закон. Не обладая разрешением на полеты в условиях ограниченной видимости, он совершил такой полет. Проще говоря, в условиях сильного тумана совершил полет и практически сразу после взлета, через 10 минут полета почти вертикально вошел в землю. Скорее всего, здесь можно говорить о разориентации", — сказал Костенко.

Он отметил, что это распространенная ошибка новичков, а налет у пилота него был не более 100 часов. "Однако расследование межгосударственного авиационного комитета еще не закончено, поэтому говорить о точных причинах происшествия пока рано", — добавил он.