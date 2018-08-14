Туман мешает вертолету вылететь к заблокированным в горах в Алтае туристам

БАРНАУЛ, 14 авг — РИА Новости. Вертолет МЧС РФ во вторник утром из-за тумана не может вылететь из Горно-Алтайска в район горы Белуха, чтобы эвакуировать с вершины Ак-Кем четверых кемеровских туристов, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Республики Алтай.

В воскресенье поступил сигнал SOS из Усть-Коксинского района республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на вершине Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров.

"Вертолет МЧС России планировал вылететь в 8.00 местного времени (4.00 мск), но вылет перенесли из-за сильного тумана в горах. Погода меняется каждые 30 минут, уверенность, что спасательные мероприятия пройдут сегодня, есть. Туристы смогли сообщить о своем бедственном положении по спутниковому телефону, связь с мужчинами поддерживается и сегодня", — говорится в сообщении.

В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более 2 тысяч метров. Маршрут, где путешествовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая.

В настоящее время только в Республике Алтай на контроле служб МЧС России находится порядка 100 туристических групп, а в целом по Сибири – 241 группа общей численностью 2350 человек, в том числе 491 ребенок. Нарушения сроков выхода групп с маршрутов нет.