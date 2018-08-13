В Роспотребнадзоре назвали причину отравления в дагестанском лагере

МАХАЧКАЛА, 13 авг — РИА Новости. Причиной массового отравления в детском спортивном лагере в Шамильском районе Дагестана стал сальмонеллез, работа лагеря остановлена, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По последним данным, в результате отравления были госпитализированы 86 человек, среди них 83 ребенка. "По предварительным данным эпидемиологического расследования — причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза", — говорится в сообщении.

"Факторами передачи инфекции послужили пищевые продукты, поставленные в лагерь без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Условиями, способствующими возникновению вспышки послужили нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, в том числе нарушения температурного режима хранения пищевых продуктов", — добавили в ведомстве.

Работа лагеря остановлена, продолжаются противоэпидемические мероприятия, заключили в надзоре.