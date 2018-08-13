В Магаданской области потерявших лодку туристов эвакуируют на вертолете МЧС

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спасатели в Магаданской области направят вертолет для спасения туристов, которые потеряли лодку с продуктами и лекарствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Очередной нелепый случай произошел с туристами из Санкт-Петербурга в Магаданской области. При сплаве по горной реке Омулевка туристы потеряли лодку с продуктами и медикаментами, ее унесло от берега. Вызволить мужчин на большую землю возможно только вертолетом. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Магаданской области приняла решение задействовать воздушное судно МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, группа не зарегистрировала свой маршрут. Она находится в 200 километрах от ближайшего населенного пункта.

"В их распоряжении две палатки и спутниковый телефон. По земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана до места стоянки туристов 600 километров. Однако сегодня по погодным условиям вертолёт подняться не смог, вылет запланирован на завтра, 13 августа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вал происшествий в природной среде в нынешнем туристическом сезоне вынуждает спасателей вновь поднимать вопрос о "диком" туризме и мерах ответственности.

"Спасатели не исключают, что есть смысл законодательно предусмотреть формы административного наказания за самонадеянность, безответственное отношение туристов к своей безопасности, в результате чего они попадают в бедственные ситуации, требующие колоссальных материальных, финансовых и людских затрат на поисково-спасательные работы", — сказал собеседник агентства.

Сибирский центр МЧС подготовит предложения и направит их в центральный аппарат министерства, при необходимости будет сформирована законодательная инициатива, отметил собеседник агентства.

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