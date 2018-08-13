В акватории Байкала упал легкомоторный самолет

ИРКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет, предположительно амфибия, при попытке взлететь упал в Байкал в районе острова Ольхон, сообщил РИА Новости дежурный Единой диспетчерской службы Ольхонского района.

"По неподтвержденной информации, легкомоторный самолет, предположительно, амфибия, при попытке взлететь упал в Байкал и утонул. Предварительно известно, что пилот не пострадал", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что к месту происшествия выехала группа сотрудников районного отдела внутренних дел.