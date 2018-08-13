В Алтайском крае ребенку оторвало руку при прыжке с тарзанки

БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Следователи Алтайского края проверяют факт ЧП с участием 13-летнего подростка, который лишился руки, прыгая с тарзанки в реку, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, днем в пятницу возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой "веревки-тарзанки", привязанной к дереву.

"В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых ребенок получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах.