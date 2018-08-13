В Якутии выявили 13 человек, причастных к возникновению лесных пожаров

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Дознаватели федеральной противопожарной службы в ходе проверок выявили 13 человек, причастных к возникновению 12 природных пожаров в 11 районах Якутии, сообщается на сайте МЧС республики.
"В ходе предварительных проверок установлено 13 причастных лиц к возникновению 12 природных пожаров в 11 районах республики. В отношении четырех причастных лиц возбуждены уголовные дела по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений – ред.) в Амгинском, Вилюйском, Нюрбинском и Усть-Майском районах", — информирует МЧС по Якутии.
МЧС инициировало создание в республике патрульно-контрольных групп.
"За нарушение требований пожарной безопасности в лесах, на территории земель лесного фонда и правил противопожарного режима на землях иных категорий граждане привлечены к административной ответственности, большую часть из рассмотренных административных материалов составила такая санкция, как штраф на общую сумму 554 тысяч рублей", — добавили в министерстве.