На Урале завели дело на мужчину, жестокого избившего своего сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело об истязаниях отцом несовершеннолетнего мальчика в Первоуральске, сообщает в воскресенье СУСК по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Первоуральска, 1985 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.117 УК РФ (истязание). По предварительным данным следствия, мужчина причинял физические страдания своему несовершеннолетнему сыну, 2007 года рождения", — говорится в сообщен6ии ведомства.

По данным следствия, мужчина избил своего сына прилюдно во дворе своего дома. Сейчас следователи допрашивают родителей пострадавшего мальчика и очевидцев случившегося. Отмечается, что планируется провести судебную медицинскую экспертизу подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью. Помимо этого, изучаются условия, в которых воспитывался школьник.