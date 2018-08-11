Под Калининградом мужчина облил пенсионерку бензином и обещал сжечь

КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Участковые уполномоченные отдела полиции по Славскому городскому округу Калининградской области задержали 60-летнего мужчину, который облил знакомую пенсионерку бензином и обещал сжечь, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, между подозреваемым и 64-летней местной жительницей, с которой он расстался, разгорелась ссора, переросшая в конфликт. Мужчина облил потерпевшую бензином и угрожал сжечь ее. Пенсионерке удалось сбежать от бывшего сожителя и позвать на помощь", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Как сообщили в полиции, мужчина раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.