Тела погибших в горах КБР росгвардейцев эвакуируют, когда позволит погода

НАЛЬЧИК, 11 авг — РИА Новости. Тела четырех росгвардейцев, погибших при сходе лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии, эвакуируют вертолетом, когда это позволит сделать погода, сообщили РИА Новости в пятницу в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее сообщалось, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не смог вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Для эвакуации тел были привлечены 15 спасателей, которые подготовили их к транспортировке, но погода не позволила их транспортировать ни пешком, ни на вертолете.

"Принято решение о том, что тела будут эвакуировать вертолетом, когда это позволит сделать погода", — сказал собеседник агентства.