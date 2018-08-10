Юристы выступили за допрос Москальковой в рамках дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Юристы фонда "Общественный вердикт" ходатайствуют перед следствием о допросе в качестве свидетелей федерального омбудсмена Татьяны Москальковой и ряда других лиц в рамках уголовного дела о пытках в ярославской колонии, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бирюкова.

"Юристы фонда "Общественный вердикт" направили следователю ходатайство о допросе в качестве свидетелей уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ярославского омбудсмена Сергея Бабуркина, а также бывшего врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его зама Игита Михайлова", — сказала Бирюкова.

Также правозащитники, по ее словам, просят допросить в качестве свидетелей, в частности, замруководителя УФСИН по региону Александра Степанищева. Ходатайство направлено почтой из Ярославля.

"Мы ожидаем решения следователя на следующей неделе", — сказала собеседница.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлены обвинения.