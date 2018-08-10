Суд в Москве арестовал экс-главу астраханского минстроя

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 8 октября бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василия Корнильева по делу о присвоении имущества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд избрал в отношении Корнильева меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября", — сказала она.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что экс-чиновнику инкриминируется статья 160 УК РФ (Растрата). Дело расследует СК РФ. Царева, в свою очередь, уточнила, что экс-чиновник обвиняется в организации присвоения чужого имущества в особо крупном размере.

Отмечается, что антимонопольное дело было возбуждено 26 января 2018 года по признакам заключения и реализации антиконкурентных соглашений при проведении аукционов в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области" на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог. Нарушения выявлены на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов почти 645 миллионов рублей. Материалы антимонопольного расследования были переданы в правоохранительные органы.