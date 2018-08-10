В Ростовской области пожилая женщина разбила молотком детскую площадку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовская полиция организовала проверку по факту размещенного в СМИ видеоролика, на котором пожилая женщина молотком разбивает детскую площадку, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

"По факту размещенного видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", — сказал собеседник.

В пятницу "Блокнот" разместил видеоролик, в котором женщина молотком разбивает детскую площадку. В информации сообщается, что действие происходит в городе Шахты, а главное действующее лицо – "баба Нина", которая, с ее слов, опасается, что дети на площадке непонятно чем занимаются.