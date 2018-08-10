Главред "Областной газеты" в Екатеринбурге не пострадал от побоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Медицинская экспертиза показала, что побои, полученные главным редактором "Областной газеты" в Екатеринбурге Дмитрием Поляниным, не нанесли вреда здоровью журналиста, в результате чего уголовное дело было переквалифицировано со статьи УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" на статью "Хулиганство", сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 12 апреля на Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с опубликованным в январе материалом про "коммунальные войны" Екатеринбурга. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"В ходе расследования уголовного дела изъяты и анализируются видеозаписи камер наружного видеонаблюдения в районе места преступления, направлены необходимые поручения в органы полиции по установлению подозреваемых. Также проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, согласно результатам которой пострадавшему причинены побои, которые по степени тяжести не расцениваются как причинившие вред здоровью", — говорится в сообщении.

Представитель СУСК региона уточнил РИА Новости в пятницу, что в связи с этим дело было переквалифицировано на статью "Хулиганство", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На сегодняшний день направлены необходимые поручения в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для истребования детализации телефонных соединений лиц, которые находились в районе места преступления. Проводится комплекс мероприятий по установлению злоумышленников, отмечает следствие. СУСК также сообщает, что на данном этапе следствия нет оснований полагать, что преступление совершено в связи с журналистской деятельностью Полянина.

Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина. В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности причастных к преступлению, а в свердловском региональном отделении "Единой России" инцидент сочли попыткой "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом".