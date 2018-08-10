Главред "Областной газеты" в Екатеринбурге не пострадал от побоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Медицинская экспертиза показала, что побои, полученные главным редактором "Областной газеты" в Екатеринбурге Дмитрием Поляниным, не нанесли вреда здоровью журналиста, в результате чего уголовное дело было переквалифицировано со статьи УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" на статью "Хулиганство", сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Свердловской области.
"В ходе расследования уголовного дела изъяты и анализируются видеозаписи камер наружного видеонаблюдения в районе места преступления, направлены необходимые поручения в органы полиции по установлению подозреваемых. Также проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, согласно результатам которой пострадавшему причинены побои, которые по степени тяжести не расцениваются как причинившие вред здоровью", — говорится в сообщении.
Представитель СУСК региона уточнил РИА Новости в пятницу, что в связи с этим дело было переквалифицировано на статью "Хулиганство", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.
На сегодняшний день направлены необходимые поручения в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для истребования детализации телефонных соединений лиц, которые находились в районе места преступления. Проводится комплекс мероприятий по установлению злоумышленников, отмечает следствие. СУСК также сообщает, что на данном этапе следствия нет оснований полагать, что преступление совершено в связи с журналистской деятельностью Полянина.
Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина. В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности причастных к преступлению, а в свердловском региональном отделении "Единой России" инцидент сочли попыткой "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом".