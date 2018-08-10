Крымчанин, пытавшийся устроить суицид у мэрии, извинился за свой поступок

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Крымчанин, пытавшийся устроить суицид возле здания администрации города Симферополя, Ватан Карабаш заявил, что порицает свой поступок и приносит извинения за случившиеся.

Ранее представитель крымского управления МВД Ольга Богославская рассказала РИА Новости, что полицейские предотвратили попытку суицида в центре Симферополя, мужчина получил незначительные телесные повреждения. В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данная акция инсценирована и направлена на подрыв доверия людей к власти, свидетельством чего является подготовленность участников.

"Я, прежде всего, прошу всевышнего Аллаха о том, чтобы простил мне грех совершенный. Перед своими родными, перед всеми крымчанами, перед всеми гостями Крыма я, конечно, приношу свои извинения. Я порицаю свои действия… Я не оправдываю свой поступок. Я мусульманин, и это великий грех, это неправильно. Я не собирался умирать", — сказал журналистам Карабаш. Он выразил сожаление, что его поступок был использован для антироссийской пропаганды, чему свидетельствуют в том числе звонки из украинских СМИ.

Активист также надеется, что земельный спор с застройщиком, который побудил его выйти на акцию протеста, будет разрешен.

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