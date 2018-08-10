В Забайкалье намерены доработать систему оповещения о ЧС

Сотрудник МЧС на затопленной в результате паводка улице в городе Чите. Архивное фото

Сотрудник МЧС на затопленной в результате паводка улице в городе Чите. Архивное фото

ЧИТА, 10 авг — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила доработать систему оповещения о ЧС в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Забайкалья.

"Практика первых дней паводка в Забайкальском крае показала, что стандартной схемы оповещения населения через рассылку смс-сообщений и информирование через СМИ оказалось недостаточно. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила доработать систему оповещения, активно использовать альтернативные способы оповещения и информирования жителей о возможных ЧС", — рассказали в пресс-службе.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев 9 августа заявил, что в ходе паводка в Забайкалье от населения поступали жалобы на то, что их заранее не оповестили о возможных подтоплениях. По его данным, МЧС давало прогноз за неделю, но органы власти не пользовались информацией ведомства и "оповещали не всегда правильно".

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В Забайкалье были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.