Минздрав в Тверской области выяснит, почему скорая два дня ехала на вызов

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области и Росздравнадзор начали служебные проверки, чтобы выяснить, почему скорая помощь только через 2 дня приехала к деревенской жительнице по вызову об инсульте.

Ранее житель деревни Черногубово Тверской области Александр Колесов опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте информацию о том, как вызывал скорую своей супруге, у которой появились признаки инсульта. Медики отказывали в приезде, давая советы выпить таблетки, называя, по словам Колесова, состояние женщины "ерундой". Спустя 2 дня мужчина добился, чтобы "скорая" приехала. Женщине измерили давление, сняли кардиограмму, сделали инъекцию магнезии и порекомендовали завтра же обратиться к терапевту. Утром ее самочувствие ухудшилось.

По словам Колесова, он вновь стал вызывать врачей, однако они не приехали. Мужчина сам отвез супругу в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Женщину экстренно госпитализировали с инсультом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Минздрав Тверской области назначил служебную проверку по данному факту", — заявила РИА Новости представитель правительства региона. Она отметила, что подробности проверки пока не разглашаются в связи с тем, что следственные органы возбудили уголовное дело.

Представитель управления Росздравнадзора по региону в свою очередь сообщил РИА Новости, что ведомство так же проводит проверку произошедшего. "Мы всегда проводим проверку подведомственных организаций, когда есть информация в СМИ о каких-то нарушениях", — сказал собеседник агентства.

Сам Колесов рассказал РИА Новости, что его супруга находится в стабильно тяжелом состоянии. На вопрос, намерен ли он судиться с медиками, мужчина ответил: "Пока не до этих мыслей, честно говоря. Пусть проверки закончатся, супруга из больницы выйдет".