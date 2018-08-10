В Кремле держат на контроле дело активистки "Нового величия", заявил Песков

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дело активистки "Нового величия" Анны Павликовой держат на контроле в Кремле, но сейчас идет судебный процесс, в который президент вмешиваться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обращение было, на контроле держат. Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак, об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих мнений. Это противоречие действующему законодательству", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о Павликовой.

Девять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте текущего года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей.

В пресс-службе столичного управления ФСИН сообщили 8 августа, что Павликова и Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, "в экстренной медицинской помощи (они) не нуждаются". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик якобы требуется срочная медицинская помощь.