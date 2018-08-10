В Карелии загорелась Успенская церковь XVIII века

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг – РИА Новости. Пожар произошел в Успенской церкви в Карелии — одном из самых высоких деревянных храмов республики, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном ГУМЧС.

"Для ликвидации выехали пять пожарно-спасательных частей. Подробностей пока нет. Удастся ли сохранить храм, тоже не известно", — сказал собеседник агентства.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви построено в 1774 оду на закате северного деревянного зодчества. Ее построили в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Успенская церковь является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

В настоящее время Успенский храм используется в качестве объекта туристского показа. Летом настоятель прихода протоиерей Лев Большаков совершает в церкви богослужения.