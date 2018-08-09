Полиция проверит жалобы о "незаконных задержаниях" на Ярославском вокзале

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Полиция в рамках проверки жалобы преподавателя Высшей школы экономики отработает все аналогичные сообщения о "незаконных задержаниях" на Ярославском вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский ранее рассказал РИА Новости, что на площади Ярославского вокзала полицейские задержали его без объяснения причин, общались с ним в агрессивной манере и заставили его раздеться. Он назвал эти действия "очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом". Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщила РИА Новости, что полиция проводит проверку этой информации.

Позже художник-аниматор Станислав Метельский рассказал РИА Новости, что полицейские на Ярославском вокзале в Москве трижды безосновательно его задерживали, а одно из задержаний проходило точно так же, как у преподавателя ВШЭ.

"В рамках проводимой нами в настоящий момент проверки вся появляющаяся информация, факты, которые всплывают, естественно, также проверяются", — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.