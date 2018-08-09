Полиция проверит жалобы о "незаконных задержаниях" на Ярославском вокзале

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Полиция в рамках проверки жалобы преподавателя Высшей школы экономики отработает все аналогичные сообщения о "незаконных задержаниях" на Ярославском вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Позже художник-аниматор Станислав Метельский рассказал РИА Новости, что полицейские на Ярославском вокзале в Москве трижды безосновательно его задерживали, а одно из задержаний проходило точно так же, как у преподавателя ВШЭ.
"В рамках проводимой нами в настоящий момент проверки вся появляющаяся информация, факты, которые всплывают, естественно, также проверяются", — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.