В Ростовской области задержат поезда из-за возгорания локомотива

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Задержка пяти пассажирских поездов ожидается в Ростовском регионе Северо-Кавказской железной дороги из-за возгорания локомотива, сообщает пресс-служба СКЖД.

Возгорание локомотива произошло в 11.40 мск на двухпутном перегоне Тарасовка – Глубокая Ростовского региона СКЖД. В результате возгорания пострадавших нет. Для ликвидации возгорания был поднят пожарный поезд со станций Лихая.

"Ожидаются задержки до 1 часа 30 минут пассажирских поездов дальнего следования: №306 сообщением Москва – Сухум; №468 сообщением Смоленск – Адлер; №460 сообщением Тамбов – Адлер; №482 сообщением Москва – Новороссийск; №58 сообщением Иркутск – Кисловодск", — говорится в сообщении.

Железнодорожники предпринимают все возможное, чтобы минимизировать задержки поездов.