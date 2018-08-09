СК возбудил дело из-за распространения АЧС на свиноферме под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 9 авг — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело из-за нарушения ветеринарных правил на одном из свиноводческих комплексов, что повлекло распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, сотрудники одного из свиноводческих комплексов региона, нарушив российское законодательство о ветеринарии и санитарно-эпидемиологической охране, а также требования ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, складировали на территории предприятия трупы свиней, зараженных АЧС. Эти нарушения способствовали распространению эпизоотии и тяжких последствий в виде массового падежа животных на территории Калининградской области.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия)", — рассказала представитель ведомства.

Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, в офисе предприятия и на смежных производствах проведены обыски, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

В июле вирус АЧС был выявлен на трех крупных предприятиях по производству свинины, всего же на территории региона зарегистрированы более 10 очагов АЧС. Было принято решение об уничтожении поголовья. Наиболее пострадали Правдинский, Гвардейский, Черняховский и Полесский городские округа.

Африканская чума свиней, болезнь Монтгомери, впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.