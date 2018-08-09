На Урале проверят чиновников, отказывавших в помощи семьям с больными детям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после трансляции на федеральном канале сюжета о чиновниках, которые отказывали семьям с больными детьми в помощи для получения жизненно необходимых продуктов, сообщает в четверг региональный СУСК.

По данным СУСК, в новостном сюжете рассказывалось о двух семьях с детьми, страдающими от генетического заболевания, которое мешает организму перерабатывать белок. Нормальное функционирование организма у таких больных возможно только при специальной диете из продуктов с низким содержанием белка, на которые у родителей не хватает денег. Отмечалось, что одной из семей пришлось взять кредит, чтобы покупать необходимые продукты.

Обращение семей в областной минздрав результатов, согласно видеосюжету, не принесло. При этом были примеры из других регионов, где помощь детям с подобным заболеванием оказывается в полном объеме.

"В ходе доследственной проверки следствием СКР выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению того, все ли необходимые меры приняты должностными лицами по реализации указанными семьями своих прав на социальное обеспечение и помощь детям, страдающим врожденными заболеваниями", – говорится в сообщении ведомства.