Ярославский суд оставил под арестом фигуранта дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Ярославский областной суд в четверг отказал в удовлетворении жалобы на арест фигуранта уголовного дела о пытках в колонии Руслана Цветкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.

Седьмого августа суд отказал в удовлетворении жалоб на арест четырех фигурантов дела о пытках – Сергея Ефремова, Сергея Драчева, Алексея Бровкина и Игоря Богданова. В четверг состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест младшего инспектора отдела безопасности колонии №1 Руслана Цветкова.

"Апелляционная жалоба на арест Цветкова осталась без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения", — сказала Сарбунова.

Она также отметила, что на следующей неделе суд рассмотрит жалобы от младшего инспектора группы надзора колонии Александра Морозова и младшего инспектора дежурной смены Андрея Зыбина.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлены обвинения.