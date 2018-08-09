В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста Суворова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова задержан в Нижнем Новгороде, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Следствие считает, что смерть Суворова не связана с тем, что он журналист. Тело 27-летнего мужчины нашли утром 24 июля в районе Казанской набережной.

"Девятого августа… задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся", — говорится в пресс-релизе.

Сейчас следователи работают с подозреваемым, вскоре ему будет предъявлено обвинение. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

По данным ГТРК, Суворов вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом" и был редактором интернет-портала ВестиНН.рф.