В горах КБР при выполнении плановых заданий погибли четверо росгвардейцев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Четверо росгвардейцев погибли в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время плановых занятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

"В горном районе Кабардино-Балкарии по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что руководство Росгвардии выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих и примет все необходимые меры по поддержке их семей.