Россельхознадзор зафиксировал вспышку АЧС в Саратовской области

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Саратовской области, сообщает ведомство в среду.

"Россельхознадзор сообщает о регистрации африканской чумы свиней на территории Аркадакского муниципального района Саратовской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вирус обнаружили в результате лабораторных исследований проб биоматериала, отобранного от трупов свиней, павших в личном подсобном хозяйстве, расположенном на части природной территории. В настоящее время в регионе проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, также следует из сообщения.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.