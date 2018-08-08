Участнице Pussy Riot Алехиной ограничили выезд за пределы России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной временно ограничен выезд за пределы РФ из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФССП России.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ бывшей участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за акцию у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram. По данным пресс-службы, в Кунцевском отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства в отношении Алехиной об отбывании ею обязательных работ.

"Должница уведомлена судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительных производств, однако добровольно решение суда не исполнила, в связи с чем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ", — говорится в сообщении.

Судебным приставом-исполнителем принимается весь комплекс мер, направленных на исполнение Алехиной М.В. решения Мещанского районного суда Москвы, отметили в управлении.

Глава юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов рассказал РИА Новости, что Алехину задержали в аэропорту "Домодедово", откуда она собиралась лететь на гастроли в Великобританию.