Участнице Pussy Riot Алехиной ограничили выезд за пределы России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной временно ограничен выезд за пределы РФ из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФССП России.
"Должница уведомлена судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительных производств, однако добровольно решение суда не исполнила, в связи с чем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ", — говорится в сообщении.
Судебным приставом-исполнителем принимается весь комплекс мер, направленных на исполнение Алехиной М.В. решения Мещанского районного суда Москвы, отметили в управлении.
Глава юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов рассказал РИА Новости, что Алехину задержали в аэропорту "Домодедово", откуда она собиралась лететь на гастроли в Великобританию.