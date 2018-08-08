Суд продлил срок ареста главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шестун возражал против продления ему ареста, завив, что скрываться не собирается, а наоборот желает помочь следствию. "За эти два месяца меня никто не допросил, следователя (Романа) Видюкова я вообще в глаза не видел… Я никуда не скрывался никогда, какие улики я могу скрыть — по этим земельным участкам было 10 проверок, все уже зарегистрировано — ничего уже не скрыть", — сказал он.
По словам Шестуна, потерпевшей стороной по делу признана администрация Серпуховского района Подмосковья, за ней признано право предъявления гражданского иска. Дело в отношении Шестуна было возбуждено 13 июня. На его расследование, по словам адвоката Павла Беспалова, выделено 12 следователей СК РФ, а возглавляет следственную группу Роман Видюков, который входил в группу по расследованию дела против экс-министра Алексея Улюкаева. Помимо Беспалова, Шестуна защищают адвокаты Андрей Гривцов, Михаил Трепашкин, Сергей Малюкин.
Следователь в суде просила продлить срок ареста на четыре месяца — на весь срок предварительного следствия, который продлен до 13 декабря 2018 года. На сегодняшний момент, по словам следователя, проведен допрос 39 свидетелей и назначен ряд экспертиз.
Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.