Суд продлил срок ареста главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить частично, продлить срок содержания под стражей Шестуну не на четыре месяца, а на три", — сказала судья Евгения Николаева. Таким образом, срок нахождения Шестуна в СИЗО "Лефортово" установлен до 13 ноября.

Шестун возражал против продления ему ареста, завив, что скрываться не собирается, а наоборот желает помочь следствию. "За эти два месяца меня никто не допросил, следователя (Романа) Видюкова я вообще в глаза не видел… Я никуда не скрывался никогда, какие улики я могу скрыть — по этим земельным участкам было 10 проверок, все уже зарегистрировано — ничего уже не скрыть", — сказал он.

По словам Шестуна, потерпевшей стороной по делу признана администрация Серпуховского района Подмосковья, за ней признано право предъявления гражданского иска. Дело в отношении Шестуна было возбуждено 13 июня. На его расследование, по словам адвоката Павла Беспалова, выделено 12 следователей СК РФ, а возглавляет следственную группу Роман Видюков, который входил в группу по расследованию дела против экс-министра Алексея Улюкаева. Помимо Беспалова, Шестуна защищают адвокаты Андрей Гривцов, Михаил Трепашкин, Сергей Малюкин.

Шестун со дня ареста заметно осунулся (сам он заявил, что похудел на 10 килограмм), на предплечье левой руки он чернилами вывел большими буквами "голодовка". Не ест чиновник в знак протеста, по собственным подсчетам, уже 11-й день.

Следователь в суде просила продлить срок ареста на четыре месяца — на весь срок предварительного следствия, который продлен до 13 декабря 2018 года. На сегодняшний момент, по словам следователя, проведен допрос 39 свидетелей и назначен ряд экспертиз.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.