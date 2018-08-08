МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на особый контроль проверку детского сада в Астрахани, где, по сообщениям СМИ, детей во время тихого часа якобы связывали простынями, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 7 августа 2018 года несколько СМИ опубликовали видеозаписи, сделанные местной жительницей в одном из частных детских садов города Астрахани. На них видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками. При этом дети находятся в кроватях по двое. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать в тихий час.

"Председатель СК России потребовал от руководства СУСК РФ по Астраханской области активизировать проведение комплекса проверочных мероприятий по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерных действиях персонала одного из частных детских садов города Астрахани", — сказала она.

Подчеркивается, что Александр Бастрыкин также поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах проводимой проверки, ход которой поставлен на особый контроль в Следственном комитете России.