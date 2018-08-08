МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на особый контроль проверку детского сада в Астрахани, где, по сообщениям СМИ, детей во время тихого часа якобы связывали простынями, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель СК России потребовал от руководства СУСК РФ по Астраханской области активизировать проведение комплекса проверочных мероприятий по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерных действиях персонала одного из частных детских садов города Астрахани", — сказала она.
Подчеркивается, что Александр Бастрыкин также поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах проводимой проверки, ход которой поставлен на особый контроль в Следственном комитете России.