В Подольске товарный поезд насмерть сбил двух мужчин

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Товарный поезд насмерть сбил двух мужчин между станциями "Красный строитель" и "Селикатная" в районе Подольска, по предварительной информации, погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Произошло смертельное травмирование двух мужчин. По предварительной информации, они переходили пути в неположенном месте, по настилу", — пояснили в пресс-службе, указав, что ЧП произошло в районе Подольска, поезд ехал со стороны станции "Красный строитель". На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба Московской железной дороги, в свою очередь, указала, что инцидент произошел в 15.57 на перегоне Щербинка — Силикатная Курского направления МЖД. Отмечается, что погибшие переходили пути по пешеходному настилу на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.

"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава и избежать травмирования не удалось", — отмечается в сообщении.