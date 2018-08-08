Суд подтвердил прощение долга скандально известному депутату с Урала

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) отклонил жалобу Россельхозбанка на определение нижестоящего арбитража, освободившего екатеринбургского депутата Илью Гаффнера, который в 2015 году прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, от выплаты долга банку в размере около 160 миллионов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду оставила в силе вынесенное в мае определение арбитражного суда Свердловской области о завершении процедуры реализации имущества Гаффнера и применении в отношении него правил об освобождении от исполнения обязательств.

За время процедуры банкротства в реестр требований Гаффнера были включены требования на сумму около 169 миллионов рублей. Финансовый управляющий выявил имущество Гаффнера: два охотничьих ружья на 140 тысяч рублей (реализованы за 73 тысячи) и доли в уставном капитале юрлиц на 203,3 тысячи рублей. Должником были внесены денежные средства в сумме еще 441,3 тысячи рублей. Поступивших в конкурсную массу денег хватило только на вознаграждение финансового управляющего должника, оплату публикаций в "Коммерсанте" и на ЕФРСБ, почтовые отправления и судебные расходы, говорится в определении суда.

Суд первой инстанции определил завершить процедуру реализации имущества Гаффнера и применить нормы закона о банкротстве об освобождении его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реструктуризации долгов или реализации имущества.

В то же время российское законодательство предусматривает возможность в некоторых случаях не освобождать должника от исполнения обязательств после завершения процедуры банкротства. В частности, освобождение не допускается, если доказано, что при возникновении обязательств перед кредитором должник действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Свердловский арбитраж в феврале 2016 года по заявлению Россельхозбанка о банкротстве Гаффнера ввел процедуру реструктуризации долгов регионального депутата, включив долг перед банком в размере около 160 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Позже в реестр были включены также требования Сбербанка в размере более 10 миллионов рублей. Поскольку в установленный законом срок должник и никто из кредиторов не представили финансовому управляющему план реструктуризации, суд в июле 2016 года признал Гаффнера банкротом и перешел к реализации имущества.

Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что если россиянам не хватает денег, "надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например".