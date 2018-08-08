Суд подтвердил прощение долга скандально известному депутату с Урала

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) отклонил жалобу Россельхозбанка на определение нижестоящего арбитража, освободившего екатеринбургского депутата Илью Гаффнера, который в 2015 году прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, от выплаты долга банку в размере около 160 миллионов рублей.
За время процедуры банкротства в реестр требований Гаффнера были включены требования на сумму около 169 миллионов рублей. Финансовый управляющий выявил имущество Гаффнера: два охотничьих ружья на 140 тысяч рублей (реализованы за 73 тысячи) и доли в уставном капитале юрлиц на 203,3 тысячи рублей. Должником были внесены денежные средства в сумме еще 441,3 тысячи рублей. Поступивших в конкурсную массу денег хватило только на вознаграждение финансового управляющего должника, оплату публикаций в "Коммерсанте" и на ЕФРСБ, почтовые отправления и судебные расходы, говорится в определении суда.
В то же время российское законодательство предусматривает возможность в некоторых случаях не освобождать должника от исполнения обязательств после завершения процедуры банкротства. В частности, освобождение не допускается, если доказано, что при возникновении обязательств перед кредитором должник действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что если россиянам не хватает денег, "надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например".