Якутия получит 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Правительство РФ направит Якутии более 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка, сообщает правительство республики.
"На ликвидацию последствий весеннего паводка, произошедшего в мае 2018 года, из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Якутию будет направлено 587 миллионов 304 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев", — говорится в сообщении.
Согласно документу, 39,7 миллиона рублей будет направлено на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 65,4 миллиона рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, 131,7 миллиона рублей – на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
Всего от весеннего паводка в Якутии пострадало 15 районов и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населённых пункта, 1436 домов, пострадавшими числятся 5143 человека. В Якутии действует режим ЧС федерального характера.