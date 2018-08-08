СК возбудил еще три дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще три уголовных дела в связи с обстрелами украинских силовиков в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

По данным следствия, несмотря на действие Соглашения Трехсторонней контактной группы, с апреля по август 2018 года украинские силовики продолжали обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В результате в разное время получили ранения четыре мирных жителя.

Петренко отметила, что по уголовным делам проводятся следственные действия для установления силовиков, причастных к преступлениям против мирного населения. Подчеркивается, что все доказательства фиксируются.