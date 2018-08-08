В Томской области один человек погиб в ДТП

НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Один человек погиб и еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали в автоаварии в Томской области, где столкнулись иномарки, сообщает УМВД по региону.

"Сегодня около 13.05 (09.05 мск) на 21 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево, в районе кафе "Странник", произошло столкновение встречных автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, в результате сильнейшего столкновения один человек погиб, пятеро травмированы. Среди пострадавших два семилетних ребенка, которые перевозились в автомобиле Toyota Fun Cargo без детских удерживающих устройств, отметили в главке МВД.

"По имеющейся информации, возможным участником ДТП мог стать грузовой автомобиль с будкой-рефрижератором иностранного производства, который с места происшествия скрылся по автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево в направлении Шегарского района", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии позвонить в полицию. Выясняются все обстоятельства случившегося.