Важно оказать психологическую помощь сестрам Хачатурян, заявила Кузнецова

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2 августа 2018

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2 августа 2018

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Важно оказать психологическую помощь трем сестрам, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. 2 августа суд арестовал всех трех сестер.

"Очень важно, чтобы сейчас было оказано и психологическое сопровождение этим девушкам, потому что состояние, в котором они сейчас находятся… мы можем только представить, что сейчас происходит", — сказала Кузнецова в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее пресс-служба Кузнецовой сообщила, что омбудсмен обратится в прокуратуру Москвы с просьбой дать правовую оценку действиям органов опеки и школы, где учились девушки. В пресс-службе уточнили, что руководство школы обязано было обратить внимание на то, что девушки практически не появлялись в школе. По их данным, девушки сообщали о том, что в 2017 году были в школе всего семь раз.