Мосгорсуд оценит законность ареста убивших отца сестер 20 августа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мосгорсуд 20 августа проверит законность заключения под стражу трех сестер Хачатурян, зарезавших своего отца в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова.

"Рассмотрение жалоб назначено на 20 августа на 14.00", — сказала Селиванова.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа, арестовал всех трех сестер.