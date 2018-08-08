Сбербанк оспорил отказ в привлечении Кехмана к ответственности по долгам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа зарегистрировал жалобу Сбербанка на отказ в привлечении Владимира Кехмана, возглавлявшего группу "Джей Эф Си" и признанного банкротом, к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам этой компании, находящейся в процедуре конкурсного производства, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"ПАО "Сбербанк России" — кассационная жалоба… на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5.04.2018", — сообщается в карточке дела.

Дата слушаний в суде третьей инстанции пока не назначена. Ранее в июне отказ в привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности оставил в силе апелляционный арбитраж.

Согласно материалам дела, Сбербанк подал в арбитраж заявление о привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности по долгам JFC, поскольку, по оценке банка, он, будучи руководителем компании, "в ходе процедуры наблюдения… вел заведомо убыточную деятельность, выразившуюся в совершении сделок на невыгодных для должника (ЗАО "Группа Джей Эф Си" — головной структуры группы JFC, крупнейшего импортера фруктов в Россию) условиях".

Об этом банку стало известно из отчета конкурсного управляющего о признаках преднамеренного банкротства компании, уточняет арбитраж. Суд не удовлетворил заявление Сбербанка в связи с пропуском срока исковой давности, а также с учетом отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о совершении Кехманом сделок группы JFC, которые нанесли существенный вред имущественным правам кредиторов, указывается в оспариваемом решении суда первой инстанции.

Требования кредиторов остались в силе

В июне арбитраж Петербурга в шестой раз продлил срок конкурсного производства в отношении ЗАО "Группа Джей Эф Си". Кехман, возглавлявший эту компанию, был признан банкротом в июле 2016 года по иску Сбербанка. В отношении него была введена процедура реализации имущества, которая завершилась в конце июля. При этом суд не освободил Кехмана от расчетов с кредиторами, мотивировав это тем, что должник не раскрыл свои зарубежные активы.

В частности, суд признал решение Высокого суда правосудия Англии, включив в реестр требований кредиторов Кехмана долг перед БМ-Банком (бывший "Банк Москвы") на сумму более 11 миллиардов рублей. Согласно материалам дела о банкротстве Кехмана, без учета этой задолженности объем требований кредиторов к бизнесмену составляет 9,46 миллиарда рублей, в ходе процедуры реализации имущества эти требования удовлетворены на 0,12%.

Покинув группу "Джей Эф Си", Кехман работал директором Новосибирского оперного театра. В декабре 2017 года он оставил этот пост и был назначен художественным руководителем театра. Кехман также возглавляет Михайловский театр в Петербурге.

Группа JFC была основана в 1994 году и объединяла компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов, в том числе владела банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике. В сентябре 2015 года арбитраж Санкт-Петербурга признал ЗАО "Группа Джей Эф Си" банкротом.