МЧС завершило работы на месте крушения Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС завершили свою часть работы на месте крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, но телефон "горячей линии" продолжает работу, сообщила в среду РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Алена Алексишина.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром на севере Красноярского края. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов.

"Наши сотрудники завершили свою часть работ. "Горячая линия" продолжает работать, но звонки на нее уже практически перестали поступать", — сказала собеседница агентства.