В Приморье обнаружили более пяти тонн китайского арахиса с опасным токсином

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Специалисты обнаружили в Приморье свыше пяти тонн арахиса, прибывшего из Китая, в котором превышено содержание опасного для здоровья токсина, сообщает в среду управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса поступившей в ООО "Полтавский терминал" (село Полтавка) из Китая, специалистами Приморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Россельхознадзора выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в 1,6 раз. Масса поступившей в Приморский край партии составила 5 343 килограмма", — говорится в сообщении.

Таможенные органы уведомили об опасной находке. Сейчас движение партии арахиса остановлено. Решается вопрос о ее возврате или уничтожении.

По данным специалистов, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями. Пары кадмия и все его соединения токсичны. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.

Это уже не первый случай задержания в регионе арахиса с кадмием, завезенного из Китая. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн. В июне 2017 года также сообщалось о задержании двух партий арахиса с кадмием на 19 тонн и 38 тонн, обе пришли из КНР.