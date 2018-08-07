В Москве на Садовом кольце пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Автобус, курсирующий по Садовому кольцу в Москве, во вторник вечером попал в ДТП с легковым автомобилем, никто из пассажиров городского транспорта серьезно не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 18.15 в районе дома 24/30 по улице Земляной Вал произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута "Б". По предварительным данным, водитель машины не убедился в безопасности маневра, когда пытался повернуть на прилегающую улицу, и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении городским транспортом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В Мосгортрансе уточнили, что в результате случившегося ушибы получили 5 пассажиров автобуса, серьезных травм нет.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.