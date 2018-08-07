Родные погибшей в ДТП беременной москвички просят ужесточить УК

Топ-менеджер Синергии Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

Топ-менеджер Синергии Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Родные беременной москвички, погибшей в ДТП с участием автомобиля бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, направили в Генпрокуратуру РФ и Совет Федерации просьбу выступить с законодательной инициативой об ужесточении наказания за нанесение вреда женщинам в положении, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"Сейчас по закону, если беременной в результате совершения преступления женщине причиняется вред, в результате которого гибнет плод, это квалифицируется как тяжкий вред. Но когда гибнет сама мама вместе с плодом, или причиняется вред женщине без прерывания беременности, факт беременности не является отягчающим обстоятельством. Мы предлагаем внести изменения в УК, по которым любой вред, причиненный беременной женщине, будет более сурово наказываться", — пояснил Мишонов.

В данный момент вину того или иного преступника отягчает тот факт, что потерпевшей является женщина, заведомо находящаяся в состоянии беременности, уточнил адвокат. По словам Мишонова, доказать в суде, что обвиняемому на момент совершения преступления было известно о беременности потерпевшей, в некоторых случаях не представляется возможным, особенно если речь идет о ДТП.

Родственники погибшей в ДТП с участием Исаханова и защита просят убрать признак "заведомости" из определения отягчающего обстоятельства при совершении преступления против беременных.

Адвокат добавил, что письма были направлены в Общественную палату России, Генеральную прокуратуру, Общественный совет при МВД и Совет Федерации.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". В случае переквалификации на ч. 4 ст. 264 УК РФ (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения) Исаханову грозит до 7 лет лишения свободы.

Специалисты назначили проведение автотехнической экспертизы, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.