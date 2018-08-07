Суд арестовал имущество главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвиняется в превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемого", — сказала она. По ее словам, арест наложен на половину дома и участка, автомобиль Mercedes, банковский счет и зарплатную карту.

СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008-2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением переизбираться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям главе Серпуховского района грозит до 10 лет лишения свободы.